Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen feci kazada, 75 yaşındaki Selahattin Çelen, devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti.

Kazanın detayları

Olay, Bozdoğan ilçesi Güneyyaka Mahallesi’nde saat 08.30 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Selahattin Çelen, 09 UA 881 plakalı traktörüyle tarlasına gitmek üzere evden çıktı. Ancak tarla yolunda traktörün kontrolünü kaybeden yaşlı adam, aracın devrilmesi sonucu traktörün altında kaldı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Çelen'in hayatını kaybettiğini tespit etti.