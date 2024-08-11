Manisa Fk'dan Maski̇'ye Suç Duyurusu

Manisa Futbol Kulübü (Manisa FK), Trendyol 1. Lig'de mücadele ederken, antrenmanlarını gerçekleştirdikleri Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde beklenmedik bir olayla karşılaştı. Dün akşam saatlerinde, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) personelinin, su sayaçlarını izinsiz olarak söktüğünü iddia eden kulüp, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, MASKİ yetkilileri ve personeli hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

Yasal süreç başlatıldı

Manisa FK tarafından yapılan açıklamada, "Akşam saat 22.00 sıralarında, İstanbul'da bulunduğumuz bir zamanda, MASKİ personeli olan 6 kişi, kira sözleşmemizin bulunduğu Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'ne gelerek su sayaçlarımızı usulsüz bir şekilde sökmüş ve götürmüştür. 'Yukarıdan talimat var' diyerek bu işlemi gerçekleştiren 6 şahıs ve onlara emir veren yetkililer hakkında emniyet birimlerine başvuruda bulunduk ve yasal süreci başlattık" ifadelerine yer verildi.

Kulüp ayrıca, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bu tür uygulamalarla kendilerini tesislerden çıkarmaya zorladığını belirterek, bu girişimi "trajikomik" olarak değerlendirdi.