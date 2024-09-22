Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, terör örgütlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Efeler, Didim, Germencik, Kuşadası ve Söke ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, PKK/KCK, TKP/ML ve THKP/C gibi terör örgütlerine "propaganda yapmak" suçlamasıyla aranan 7 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar, Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın titiz çalışmaları sonucunda yürütüldü. Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından, haklarındaki adli süreç devam ediyor.