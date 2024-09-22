Betül, eşi Veysel'in başka bir kadından ikiz bebekleri olduğunu iddia etmiş, DNA testi sonucunda bebeklerden yalnızca birinin babasının Veysel olduğu ortaya çıkmıştı. Bu gelişmeler, canlı yayında Betül'ün Veysel'e ettiği beddualarla dikkat çekmişti. Şimdi ise herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı: Veysel, İstanbul’da sokak ortasında ölü bulundu.

Veysel ve Betül’ün Olaylı Boşanması

Esra Erol’un programında tıp dünyasında nadir görülen bir durumu gündeme getiren Betül ve Veysel çifti, yapılan DNA testi sonrası boşanmıştı. Esra Erol, canlı yayında "72 saat içinde döllenme gerçekleşirken ikinci bir birliktelik yaşanması gerekiyor" diyerek olayı açıklamıştı. Boşanmanın ardından Betül ve Veysel yollarını ayırmıştı.

Veysel’in Şüpheli Ölümü

Esra Erol, aradan geçen bir yılın ardından Veysel’in sokak ortasında ölü bulunduğunu duyurdu. Programda konuşan Betül, eski eşinin ölümünün şüpheli olduğunu öne sürdü ve "Veysel'in ölümünden beni sorumlu tutuyorlar" şeklinde açıklamada bulundu. Bu sözler, olayın yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Betül, geçtiğimiz sene canlı yayında Veysel’e ağır beddualar etmişti. "Sen benim ahımla mezara sığamayacaksın. Senin ölümün çok feci olacak. Benim gözyaşlarımla senin cenazeni yıkasınlar" sözleriyle dikkat çeken Betül, bu beddualarıyla programa damga vurmuştu. Veysel’in amcasının oğlu ise ölüm haberinin ardından Betül’e "Senin bedduan tuttu, öldü" diyerek, Veysel’in ölümünden onu sorumlu tuttuğunu dile getirdi.