Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yeniköy yolu üzerinde yaşanan feci kazada, keskin bir virajı alamayan yem yüklü tır devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kazanın ardından hayatını kaybeden kişinin cansız bedeninin araçtan çıkarılma çalışmaları devam ediyor.

Kaza anı

Kuşadası yönüne giden yem yüklü tır, keskin bir virajı alırken kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kaza anını gören vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, araçta sıkışan yaralıları kurtarma çalışmalarına başladı.

Cansız bedeni çıkarma çalışmaları sürüyor

Bölgede devam eden çalışmalar sonucunda, araçta sıkışan 3 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada hayatını kaybeden 1 kişinin cansız bedeni araçta sıkıştı. Ekiplerin yoğun çabalarıyla cansız bedenin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.