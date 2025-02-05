Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı İlçesi’nde geçtiğimiz hafta vefat eden Kıbrıs Gazisi Ferhat Gençer için anlamlı bir hayır etkinliği düzenledi. Etkinlik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü tarafından organize edildi.

Ferhat Gençer’in vefatının yedinci gününde, şehitler ve gaziler için mevlit okutularak hayır yemeği verildi. Nohutlu pilav, ayran ve su ikramı yapılan etkinlik, aynı zamanda merhum gazinin hatırasını yaşatmayı ve ailesine manevi destek sunmayı amaçladı.

Gazinin ailesine manevi destek

Saruhanlı ilçesinde düzenlenen hayır etkinliğine, Gazi Gençer’in ailesi ile birlikte Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Zeki Bilgin ve Saruhanlı ilçe Jandarma Komutanı Teğmen Enes Can Uygun da katıldı. Etkinlikte konuşan Selçuk Yıldız, "Gazimizin hatırasını yaşatmak ve ailesine manevi destek olmak istedik. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Ferhat Gençer’e Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.