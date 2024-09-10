Aydın'da gerçekleştirilen bir operasyon, kaçak zeytinyağı ticaretine büyük bir darbe indirdi. Efeler ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen baskında, 3 ton 980 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirildi.

680 bin lira idari para cezası

Yapılan incelemeler sonucu, ele geçirilen zeytinyağlarının sahte olduğu belirlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan analizlerde, ürünlerin kalitesiz ve yanıltıcı olduğu tespit edildi. Operasyona hedef olan M.E. adlı şüpheliye, bu kaçakçılıkla bağlantılı olarak 680 bin lira idari para cezası kesildi.

Sahte ürünler Bursa ve İstanbul’a gönderilecekti

Şüphelinin, sahte zeytinyağlarını Bursa ve İstanbul'a satmak üzere göndermeyi planladığı öğrenildi.