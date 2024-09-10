Mersin'de alternatif ürün olarak yedi dönümlük araziye ekilen ve 'süper meyve' olarak bilinen aronyada, hasat dönemi başladı. Aronyadan yaklaşık 800 kilo verim elde edilirken, bahçede kilosu 250 liradan alıcı buluyor.

Toroslar ilçesine bağlı Yüksekoluk Mahallesi'nde üç yıl önce üretimine başlanan 'aronya' meyvesi, hasat edilmeye başlandı. Yedi dönüm araziye ekilen aronyadan yaklaşık 800 kilo verim elde edilirken, bahçede kilosu 250 TL'den alıcı buluyor. Mersin'de vinç kiralama firmasında muhasebe müdürü olarak çalışan Tuğba Hayırlıoğlu (40) da ürünlerini hasat etmenin sevincini yaşıyor.

“Tadı çok farklı, farklı bir aroması var”

Aronya meyvesini bir arkadaşının tavsiyesi ile arazisine ektiğini belirten Hayırlıoğlu, "Babamdan bana kalan yedi dönümlük arazinin tamamına aronya meyvesi ektim. İki yılı devirdik, üçüncü yılımıza giriyoruz. Hasadımızı aldık, ürün çok güzel, herhangi bir sıkıntı yok. Tadı çok farklı, biraz ayvaya benziyor, farklı bir aroması var. Aronya farklı sektörlerde kullanılıyor, faydası oldukça fazla. Antioksidan değeri diğer meyvelere göre dört kat daha fazla. İlaç sanayide kullanılıyor. Buzdolabında uygun koşulda dört ay kalabiliyor" dedi.

“Neredeyse kimse bilmiyor

Aronyanın yeteri kadar bilinmediğini de söyleyen Hayırlıoğlu, "Polonya'da çok fazla yetiştiriliyor. Dünyaya ihracat yapıyorlar, özellikle ilaç firmalarına ihracat yapıyorlar. Ama bizim ülkemizde ve Mersin'de neredeyse kimse bilmiyor. Pazar sorunu çözülürse, üretici için de getirisi yüksek bir meyve" diye konuştu.

Aronya

Anavatanı Kuzey Amerika olan Aronya, üzümsü bir meyve olup sağlık potansiyeli nedeniyle 1900’lü yılların başlarında Rusya’ya getirilmiş ve yetiştiriciliğine başlandı.

Aronya geniş bir iklim kuşağı ve toprak şartlarına adapte olabilmesi, zengin içeriği ile insan sağlığına ve beslenmesine katkısı nedeni ile 'süper meyve' olarak adlandırılıyor. Odunsu çok yıllık çalı formunda bir bitki.

Çiçeklenme genellikle mayıs ayında başladığı için ilkbahar geç donlarından zarar görme riski yok.

Meyvesi çok yüksek miktarda antosiyanin ve flovanoidler içeriyor.

Aynı zamanda antioksidanlar, fenoller, minareller ve vitaminler yönünden de zengin bir meyve.