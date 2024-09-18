Aydın’ın Söke ilçesinde, Söke-Ağaçlı Karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Y.Ö., otomobil ile çarpıştı ve ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Kaza detayları

Aydın’ın Söke ilçesinde, akşam saatlerinde Söke-Ağaçlı Karayolu üzerinde yaşanan kaza, bölgedeki sürücüler arasında büyük bir paniğe yol açtı. Edinilen bilgilere göre, Söke ilçe merkezinden Ağaçlı istikametine seyir halinde olan 09 ADN 44 plakalı otomobil, Ağaçlı yönünden Söke’ye doğru ilerleyen Y.Ö. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü Y.Ö., düşerek ağır yaralandı.

Olay yerine müdahale

Kaza sırasında çevrede bulunan vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı Y.Ö., acil sağlık hizmetleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tedavi sürecinde, Y.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından polis, olay yerinde gerekli incelemeleri yaparak kazanın sebebini belirlemek üzere soruşturma başlattı. Söke-Ağaçlı Karayolu üzerinde meydana gelen bu üzücü olay, trafik güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.