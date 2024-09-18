Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen UEFA Üst Düzey Yöneticiler Programı'na katıldı. Bu önemli toplantıya TFF'nin önde gelen isimleri de iştirak etti.

UEFA üst düzey yöneticiler programı Fransa'da yapıldı

Fransa'nın Cannes şehrinde gerçekleştirilen UEFA Üst Düzey Yöneticiler Programı (TEP-Top Executive Programme), futbolun üst düzey yöneticilerini bir araya getirdi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in başkanlığında yapılan toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu adına Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Genel Sekreter Abdullah Ayaz ve Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları katıldı.

UEFA ve TFF temsilcileri bir araya geldi

Toplantıda UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis, UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti ve UEFA Üye Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic gibi önemli isimler de hazır bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yanı sıra UEFA'ya üye 55 federasyonun başkanları, genel sekreterleri ve üst düzey yöneticileri etkinlikte yer aldı.

Yeni formatlar ve EURO 2024'e dair bilgilendirmeler

Toplantıda, UEFA kulüp müsabakalarının yeni formatı ve hakemlik konularında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yönetimsel ve finansal açıdan mercek altına alındı. Avrupa ve dünya futbolunun gelişimi, geleceği ve mevcut gelişmeler üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.