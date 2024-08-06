Aydın’ın Söke ilçesinde, Söke-Kuşadası Karayolu’nda gerçekleşen trafik kazası sonucu ağır yaralanan Ayyüce Naz Polat, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olayın detayları

Kaza, geçtiğimiz günlerde Söke-Kuşadası Karayolu’nda meydana geldi. B.G. yönetimindeki 35 AIK 623 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak karşı şeride geçti. Ters dönen araç, Söke’den Kuşadası yönüne ilerleyen E.E.’nin kullandığı 09 JH 969 plakalı otomobile çarptı. Olayı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.

Yaralılar tedavi altına alındı

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kazada sıkışan sürücüler ve yolcular B.G, S.K, S.E, Engin Efe İşbilen ve Ayyüce Naz Polat’ı araçlardan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Genç kız hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

Kazanın ardından hastanede tedavi gören Engin Efe İşbilen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bu acı haberin ardından bir kayıp daha yaşandı. Söke Latmos Kız Futbol Takımı’nda orta saha oyuncusu olarak görev yapan Ayyüce Naz Polat, yaşam mücadelesini kaybetti.