Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileriyle ilgili açıklama yaptı.

Buna göre dördüncü (yüksek) yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 58,4 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 42,1 oldu. Böylece en yoksul gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 106 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 42 düzeyinde kaldı.

TÜİK, dün temmuz döneminin Tüketici Fiyat Endeksi’ni (TÜFE) açıkladı. TÜİK’in Haziran 2024’te yüzde 1,64 olarak açıkladığı ve emekli aylıklarında zam oranının buna göre belirlendiği resmi enflasyon temmuzda, yüzde 3,23 oldu. Haziranda yüzde 71,60 olarak hesaplanan yıllık enflasyon oranı da temmuzda yüzde 61,8 olarak hesaplandı.

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) hesaplamalarına göre ise temmuzda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 5,91 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 100,88 olarak hesaplandı.

DİSK-AR’ın hesaplamasına göre 2005 Temmuz’da 116 olan TÜFE endeksi, Temmuz 2024’te 2.394’e yükseldi. 2005 Temmuz’da 109 olan gıda fiyatları endeksi ise 2024 Temmuz’da 3.412’ye yükseldi.

Temmuz 2005’te yüzde 7,8 olan yıllık enflasyon oranı Temmuz 2024’te yüzde 61,8 oldu. 2005’te yüzde 4,4 olan yıllık gıda enflasyonu ise Temmuz 2024’te yüzde 60’a yükseldi.

Yüksek gelir gruplarının gıda enflasyonunu daha düşük hissettiği görülürken, dördüncü (yüksek) yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 58,4; en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 42,1 oldu. Böylece en yoksul gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 106 oldu.

En yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 42’de kaldı.

TÜİK’e “Gelir gruplarına göre enflasyonu açıklayın” çağrısı

DİSK-AR’ın açıklamasında “Gıda enflasyonunda olduğu gibi resmi ortalama enflasyon oranları da düşük gelirlilerin, emekçilerin günlük yaşamda karşılaştığı ve hissettiği oranlar değildir” ifadelerine yer verildi.

DİSK-AR, TÜİK’e, halkın hissettiği/algıladığı enflasyon oranı ve beklenen enflasyonu da elindeki verileri işleyerek yeni bir veri olarak yayımlaması çağrısı yaptı:

“Uluslararası alanda Avrupa, ABD, Almanya ve Japonya Merkez Bankaları gibi çeşitli kuruluşlar tarafından hissedilen/algılanan ve beklenen tüketici enflasyonu düzenli olarak yayımlanıyor. Ancak TÜİK, aylık Tüketici Eğilim Anketi gerçekleştirmesine rağmen, bunun çıktısı olan “hissedilen/algılanan enflasyon”u açıklamıyor. TÜİK, uluslararası kuruluşların yaptığı gibi halkın hissettiği/algıladığı enflasyon oranı ve beklenen enflasyonu da elinde hazır bulunan verileri işleyerek yeni bir veri olarak yayımlamalıdır. TÜİK ayrıca gelir gruplarına göre enflasyon farklılaşmasını da açıklamalıdır.”

Gıda enflasyonu ile genel enflasyon arasındaki fark açılırken Temmuz 2005’te TÜFE’yle aynı seyreden gıda fiyatları endeksi Temmuz 2024’te TÜFE’nin 1.018 puan üstüne çıktı.