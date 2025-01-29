Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen talihsiz kazada, Ramazan Oktay isimli bir şahıs, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay, Gökkaya Mahallesi Memişler mevkiinde sabah saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Oktay yönetimindeki 37 DN 704 plakalı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu zeytin bahçesinde devrildi.

Olay yerinde can verdi

Kaza ihbarı üzerine bölgeye hızla Acil Sağlık, Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Ramazan Oktay’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Traktörün altında sıkışan Oktay’ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası bölgedeki incelemeler devam ederken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.