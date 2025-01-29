Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, aldatıldığını öne süren A.D. ile eşi E.D. arasında çıkan tartışma, kanlı bir sonla noktalandı. Gece saatlerinde Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki bir binada meydana gelen olayda, aldatılma meselesi yüzünden gerginleşen tartışmanın ardından A.D., evdeki tabancayı alarak kocasına ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden E.D., sağlık ekipleri tarafından ölü olarak bulundu.

Aldatma tartışması kanlı bitti

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, E.D.'nin hayatını kaybettiğini tespit ederken, A.D. gözaltına alındı. Yapılan ilk ifadesinde, aldatıldığını iddia eden A.D., tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayarak kocasını vurduğunu belirtti.

Polis tarafından gözaltına alınan A.D., emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.D., cezaevine gönderildi.