Aydın Valisi Yakup Canbolat, 2024 yılı turizm sezonunda doğa ve kültür turizmi alanındaki yatırımların Aydın’ı turizmde dünya çapında bir merkez yapacağını belirtti.

Vali Canbolat’tan 2024 turizm sezonu değerlendirmesi

Aydın Valisi Yakup Canbolat, 2024 yılı turizm sezonuna ilişkin değerlendirmesinde, doğa, kültür ve termal turizmi odaklı yatırımların bölgeye büyük katkı sağladığını vurguladı. Turizm Haftası sebebiyle açıklamalarda bulunan Vali Canbolat, Aydın’ın turizm alanındaki geleceği için umut verici projelere imza atıldığını ifade etti.

Koçarlı’da Adnan Menderes Kent Ormanı yatırımı

Aydın’ın doğa turizmi potansiyelinin arttığını belirten Vali Canbolat, Koçarlı ilçesinde bulunan Adnan Menderes Kent Ormanı’nın, bölgeye ciddi katkılar sunduğunu söyledi. Bu yatırımın, Aydın’ın doğa turizmi açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Canbolat, bölgenin bu tür projelerle gelişmeye devam edeceğini ifade etti.

Aydın’ın sadece Türkiye için değil, dünya çapında da önemli bir turizm merkezi olma yolunda ilerlediğini söyleyen Vali Canbolat, şunları kaydetti:

"Aydın il sınırlarında toplamda yedi adet turizm merkezi, 134 turizm işletme belgesi ve 489 konaklama tesisi ile hizmet verilmektedir. 2024 yılında Aydın’a toplam 5 milyon 607 bin 336 turistin geldiğini gözlemledik. Bu yıl, bu sayının çok daha yüksek olmasını bekliyoruz. Bizim amacımız, Aydın’ı yalnızca Türkiye’de değil, dünya çapında her türlü turizm çeşitliliğinin yaşandığı, ulaşım ve barınma sorununun olmadığı, yıl boyunca turizm yapılabilen bir şehir haline getirmektir."

Aydın’ın turizm altyapısı gelişiyor

Aydın’ın turizm altyapısının her geçen yıl daha da güçlendiğini belirten Vali Canbolat, şehirdeki turizm yatırımlarının hızla artacağını söyledi. Aydın’daki turizm merkezlerinin çeşitlendirilmesi, konaklama tesislerinin artırılması ve altyapı çalışmalarının güçlendirilmesiyle şehrin uluslararası alanda tanınan bir turizm kenti olacağı hedefleniyor.