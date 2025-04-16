HABER EKSPRES- Konak Belediyesi’nde çalışan işçilere, maaş ve ikramiye krizinin çözülmemesi nedeniyle destek veren AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, belediyeyi eleştirdi.

Konak Belediyesi işçilerine Mehmet Sait Başdaş’tan destek

Konak Belediyesi’ne bağlı Merbel şirketinde çalışan işçilerin maaşlarının eksik yatırılması ve bayram ikramiyelerinin ödenmemesi nedeniyle işçiler, Konak Belediyesi önünde toplanarak greve gitme kararı aldı. Bu gelişmeye, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş’tan sert bir destek açıklaması geldi.

AK Partili Başdaş: “Başarısızlık açık gösterge”

Konak Belediyesi önünde işçilere hitap eden AK Parti Konak İlçe Başkanı Başdaş, belediyenin hizmet üretmek bir yana, çalışanlarının emeğinin karşılığını bile ödeyemediğini vurguladı. Başdaş, "İnsanların evine ekmek götüremediği bir belediyecilik anlayışı başarısızlığın açık göstergesidir" diyerek belediye yönetimini eleştirdi.

İşçiler greve gitmeye hazırlanıyor

Merbel şirketinde çalışan işçiler, maaş ve bayram ikramiyelerinin ödenmemesi nedeniyle greve gitme kararı aldı. Belediye önünde toplanarak taleplerinin yerine getirilmesini isteyen işçiler, haklarını almak için mücadele edeceklerini belirtti.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş resmi X hesabından şu paylaşımı yaptı:

Sayın Nilüfer Çınarlı Mutlu, Belediye İşçileri Hakkını Arıyor” Göreve geldiğiniz günden bu yana Konak’ta ne bir proje ne de bir hizmet görebildik. Ama bugün bir şey gördük: Maaşlarını alamayan emekçilerin haklı isyanını! Gördük Hizmet üretmeyi bırakın, çalışanların emeğinin karşılığını bile veremiyorsunuz. İnsanların evine ekmek götüremediği bir belediyecilik anlayışı başarısızlığın açık göstergesidir. Konak bunu hak etmiyor!

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="tr" dir="ltr">Sayın Nilüfer Çınarlı Mutlu,<br>Belediye İşçileri Hakkını Arıyor”<br><br>Göreve geldiğiniz günden bu yana Konak’ta ne bir proje ne de bir hizmet görebildik.<br>Ama bugün bir şey gördük:<br>Maaşlarını alamayan emekçilerin haklı isyanını! Gördük <br><br>Hizmet üretmeyi bırakın, çalışanların emeğinin… <a href="https://t.co/IQaUaNDTFw">pic.twitter.com/IQaUaNDTFw</a></p>— Mehmet Sait Başdaş🇹🇷 (@SAITBASDAS) <a href="https://twitter.com/SAITBASDAS/status/1912455816642261294?ref_src=twsrc%5Etfw">April 16, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>