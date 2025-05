Paşa Böreği malzemeleri nelerdir

1 kg un

3 yumurta

1 fincan zeytinyağı veya ay çiçek yağı

½ kg taze dana kıyması

½ kg yoğurt

Bir su bardağı çam fıstığı

2 bardak et suyu

Yarım demet maydanoz

karabiber, kırmızı tozbiber, tuz

Paşa Böreği nasıl yapılır

Önce biraz yağ, karabiber varsa çam fıstığı ve maydanoz karıştırılarak bir tavada kavrulur. Un sadece yumurta ile yoğurulur. Bir yemek tabağı çapında yarım santim kalınlığında yufkalar açılır. (Sekiz tane kadar). Her biri teker teker tavada kızartılır. Geniş bir kapta et suyu kaynatılır. Daha önce pişirilen yufkalar et suyunda her iki tarafı ıslanarak tek tek kabartılır. Aralarına hazırlanan kavrulmuş kıymalar konan 3 yufkanın en üstüne yeniden kıyma ve yoğurt konulur. Tereyağı ile tavada kızdırılan kırmızıbiberle hazırlanan renkli sos üzerine gezdirilir. Sıcak olarak servis yapılır.