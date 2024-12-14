Aydın’da tarımsal üretimi desteklemek ve çeşitliliği artırmak amacıyla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından desteklenen 7 farklı bitkisel üretim projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda Efeler ilçesinde düzenlenen etkinlikte, toplam 5 bin 200 fidan üreticilere ücretsiz olarak teslim edildi.

Fidan dağıtım detayları

Tarımsal destek programına Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş ile Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen katıldı. Dağıtımı yapılan fidanların türleri ve sayıları şu şekilde:

Kestane Fidanı: 4 bin 600 adet

Böğürtlen Fidanı: 400 adet

Ahududu Fidanı: 200 adet

Tarımsal potansiyel artıyor

Tören sırasında konuşan Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, dağıtılan fidanların bölgedeki tarımsal üretim potansiyelini artıracağını vurguladı. Altıntaş, "Bu projelerle hem tarımsal çeşitliliği artırmayı hem de verimliliği yükseltmeyi hedefliyoruz. Üreticilerimize dağıttığımız fidanların kısa sürede bölge ekonomisine katkı sağlamasını bekliyoruz" dedi.