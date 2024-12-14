Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde seyir halindeki bir araç, motor kısmından çıkan alevlerle tamamen yandı. Yangına Ayvacık Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının başlangıcı ve müdahale

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Kocaköy köyü sahilinde Halil Küçük’ün kullandığı 35 KNH 78 plakalı otomobilin motor kısmı, seyir halindeyken aniden alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracını hemen durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Olay yerine kısa sürede ulaşan Ayvacık Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevleri söndürdü. Ancak, araçta büyük çapta hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının nedenleri ve zararlar

Yangının kesin nedeni henüz belirlenemezken, araçta maddi hasar büyük oldu. Sürücü Halil Küçük’ün yangın sırasında herhangi bir yaralanma yaşamadığı öğrenildi. Yetkililer, araçların bakım ve kontrollerinin düzenli olarak yapılmasının, benzer kazaların önlenmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.