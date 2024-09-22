Aydın'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 7 kişi yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar, Efeler, İncirliova, Koçarlı ve Nazilli ilçelerinde yapıldı.
Operasyonlarda, B.A., U.M.A., U.A., O.G., M.Ç., B.K. ve S.G. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca Efeler ilçesinde yakalanan B.A. ve İncirliova ilçesinde yakalanan B.K. isimli şüphelilerin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yakalanan şahıslar hakkında adli işlemler başlatılırken, soruşturma süreci devam ediyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu madde ile mücadelede kararlı operasyonları sürüyor.