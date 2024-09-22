Borcunu isteyen alacaklı, borçlunun babası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, baba ve oğul tutuklandı.

Olay, Kozağaç Mahallesi’nde dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Ercüment Yıldırım (38), daha önce E.G.'ye verdiği borcu talep etmek için bir kafede buluştu. Ancak E.G.'nin babası Y.G., oğlunun alacaklısı Yıldırım’ın arkasından yaklaşarak yanında getirdiği bıçakla defalarca saldırdı. Bu sırada E.G. de Yıldırım’ı darp etti.

Ağır yaralanan Ercüment Yıldırım, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinde suç aletiyle birlikte yakalanan baba Y.G. ve oğlu E.G., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.