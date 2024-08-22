Aydın’ın Germencik ve Nazilli ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen geniş çaplı operasyon, uyuşturucu madde satışı ve kullanımını hedef aldı.

8 şüpheli yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda sürdürülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Germencik ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan denetimlerde S.I., F.A., A.B., A.S., H.Ç., A.S., K.C., ve M.D. isimli şüpheliler uyuşturucu madde kullanırken yakalandı. Yapılan aramalarda, bu şahıslarla birlikte bir miktar uyuşturucu madde ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Adli süreç devam ediyor

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç ise devam ediyor.