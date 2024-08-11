Aydın’da uyuşturucu kullanımına yönelik yürütülen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, çeşitli ilçelerde uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları kapsamında, Çine, İncirliova, Kuyucak ve Nazilli ilçelerinde uyuşturucu kullandığı belirlenen 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin isimleri E.Ç., S.G., R.T., İ.D., H.D., İ.G., ve E.Y. olarak açıklandı.

Şüpheliler gözaltına alındı

İlçelerde gerçekleştirilen operasyonlar sırasında, Çine ve İncirliova bölgelerinde bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. Şüpheliler, uyuşturucu madde kullanımı ve olası ticaretine ilişkin kanıtlarla birlikte gözaltına alındı.

Adli süreç devam ediyor

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.