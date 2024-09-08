Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan toplamda 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. (55) isimli kadın, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Operasyonun detayları

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı’nın aranan şahıslar üzerinde gerçekleştirdiği kapsamlı çalışmalar sonucunda, C.K. isimli şahsın Hamzallı Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla yakalanan C.K., bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet ve ticari amaçla suç eşyası satışı gibi suçlardan aranan bir kişi olarak dikkat çekti.

Tutuklandı

Jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla gözaltına alınan C.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan C.K., cezaevine gönderildi.