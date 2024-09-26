Aydın'da jandarma, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda bir günde 40 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonun ayrıntıları

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Ele geçirilen malzemeler

Bu operasyon çerçevesinde, çeşitli noktalarda yapılan denetimlerde toplamda 40 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 423 gram uyuşturucu bitki ve 208 kenevir ele geçirildi. Ayrıca, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı (Bong) da operasyon sırasında bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.