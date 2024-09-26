Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, ilkokul 1’inci sınıf öğrencilerini ziyaret ederek, onlara hediyeler dağıttı ve başarılar diledi. Başkan Akel, öğrencilere Gediz Belediyesi tarafından hazırlanan, içinde boyama kitabı ve kalem kutusu bulunan çantaları hediye ederek, eğitim hayatlarına renk kattı.

"Geleceğe Yapılan Yatırım En Kıymetli Olandır"

Başkan Akel, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Paksoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, eğitimin önemine vurgu yaptı. Akel, “Yeni eğitim öğretim yılına başlayan minik öğrencilerimizi ziyaret ederek onlara başarılar dilemek istedik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yapacağımız her yatırım, daha güçlü bir yarın inşa etmemizi sağlayacak” dedi.

Eğitime Tam Destek

Başkan Akel, eğitim alanında yapılan her türlü çalışmayı desteklemeye devam edeceklerini belirterek, “Eğitim, geleceğe atılan sağlam adımların temelini oluşturur. Biz de bu süreçte üzerimize düşen görevi yerine getirmeye, eğitime her zaman destek olmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Teşekkür

Başkan Akel’in anlamlı hediyeleri karşısında büyük mutluluk yaşayan öğrenciler, eğitime verdiği destek için teşekkürlerini iletti. Minik öğrenciler, kendilerine gösterilen bu ilgi sayesinde yeni eğitim-öğretim yılına daha heyecanlı ve istekli başladıklarını ifade etti.