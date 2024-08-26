Aydın’ın Buharkent, İncirliova ve Kuyucak ilçelerinde uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele amacıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 6 kişi yakalandı.

Operasyonun detayları

Buharkent, İncirliova ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen operasyonlar sırasında, E.O., M.M., K.G., B.Y., C.A. ve İ.E. isimli şahısların uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Sağlık kurumlarında yapılan testler, bu kişilerin uyuşturucu madde kullanımlarını doğruladı. Operasyon kapsamında, şüphelilerin yanında bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Adli süreç başlatıldı

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı ve süreç devam ediyor.