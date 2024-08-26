Fethiye Belediyesi Zabıta ekipleri, cami önleri ve kalabalık alanlarda dilencilik yaparak vatandaşların dini ve insani duygularını suistimal eden kişilere karşı etkili bir mücadele yürütüyor. Özellikle kent merkezinde ve kaymakamlık binası önünde dilencilik yaparken yakalanan bir şahıs, Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü. Kimlik sorgulaması yapılan şahsın üzerindeki ekmek poşetinde sakladığı 1.515 TL’ye el konuldu. Dilenciye, Kabahatler Kanunu kapsamında 977 TL idari para cezası kesildi.

Toplumun refahı için kararlı mücadele

Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürü Sadık Bağlan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dilencilik faaliyetlerinin toplumda ciddi bir sorun haline geldiğine dikkat çekti. Bağlan, "Yardıma muhtaç olduğunu belirterek para, yiyecek ve giyecek talep eden kişiler, toplumda giderek artan bir sorun oluşturuyor. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi, dilenme eylemini kabahat olarak düzenlemektedir. Bu kapsamda ilçe genelinde denetimlerimiz sürecek, dilencilik yaptığı tespit edilen şahıslara idari para cezası uygulanacaktır," dedi.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için 7/24 çalışan zabıta ekiplerinin bu konuda duyarlı olunması gerektiğini vurgulayan Bağlan, “Dilencilik yapan kişilere para verilmemesi, bu mücadelenin etkinliği açısından büyük önem taşıyor. Dilencilik yaptığı görülen şahısların Alo 153 Zabıta İhbar Hattı’na bildirilmesi hususunda halkımızın desteğini bekliyoruz,” şeklinde konuştu.