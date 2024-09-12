Aydın’da yapılan uyuşturucu operasyonunda, 150 gram uyuşturucu ele geçirildi ve bir kişi tutuklandı. Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyon, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik devam eden çalışmalara bir örnek oldu.

Operasyonun detayları

Edinilen bilgilere göre, Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında şüpheli bir şahıs hakkında detaylı bir inceleme başlattı. Yapılan çalışma sonucunda E.S. isimli şahıs, uyuşturucu madde bulundurduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Operasyonda, E.S.’nin üzerinde ve ikametgahında yapılan aramalarda toplamda 150 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Yapılan analiz ve kontrollerin ardından, yakalanan şahıs adli makamlara sevk edildi.

Tutuklandı

Adli makamlara çıkarılan E.S., uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan tutuklandı.