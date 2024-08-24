Aydın’ın Nazili ilçesinde, uyuşturucu madde kullanımını ve satışını önlemek amacıyla jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon başarıyla sonuçlandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonda, uyuşturucu satıcısı olarak bilinen M.K. (31) gözaltına alındı.

Operasyon, Aydın-Denizli Karayolu üzerindeki bir benzinlikte gerçekleştirildi. Şüpheli M.K., burada jandarma ekipleri tarafından durdurularak arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada, M.K.’nın üzerinde ve kullandığı motosiklette önemli bulgulara rastlandı.

Operasyonda ele geçirilen malzemeler

Ekipler, M.K.’nın üzerinde ve motosikletinde yaptıkları aramada şu maddeleri ele geçirdi:

48 gram metamfetamin

Suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para

1 adet cep telefonu

1 adet hassas terazi

9 adet kağıda emdirilmiş bonzai

1 adet kasatura bıçak

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsurları, M.K.'nın uyuşturucu ticareti yaptığı yönündeki iddiaları güçlendirirken, operasyonun kapsamı ve başarı oranı da artırıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik mücadelelerinin aralıksız süreceği vurgulandı. Jandarma ekipleri, bölgede uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonların toplum güvenliğini artırmayı ve suç oranlarını düşürmeyi amaçladığını belirtti.