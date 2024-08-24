İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Ermeni Katolik Patrikhanesi'nden bir hırsız sabah saatlerinde kiliseye girerek ibadet için kullanılan haçı çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin uzun süre kilisede dolaşarak haçı çaldığı görülüyor.
Haç’ı sevgilisine hediye etmek için çaldı
Şüphelinin, haçı sevgilisine hediye etmek amacıyla çaldığı ortaya çıktı. Kilisenin boş olmasından yararlanan hırsız, olay yerinden uzaklaştı.
Güvenlik kamerası kayıtları
Hırsızlık anı, kilisenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri, görüntülerden yola çıkarak şüpheliyi tespit etti.
37 Suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı
Şüpheli S.A.’nın, çeşitli suçlardan toplamda 37 kaydı olduğu belirlendi. Hırsızlık suçundan tutuklanan S.A., adli makamlarca cezaevine gönderildi.