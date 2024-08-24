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Şüpheli S.A.’nın, çeşitli suçlardan toplamda 37 kaydı olduğu belirlendi. Hırsızlık suçundan tutuklanan S.A., adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anı, kilisenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri, görüntülerden yola çıkarak şüpheliyi tespit etti.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Ermeni Katolik Patrikhanesi'nden bir hırsız sabah saatlerinde kiliseye girerek ibadet için kullanılan haçı çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin uzun süre kilisede dolaşarak haçı çaldığı görülüyor.

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