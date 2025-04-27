28 Nisan Pazartesi günü Aydın'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklık, yağış ve rüzgar bilgileriyle ilgili detaylı tahmin haberimizde.

Yarın Aydın'da hava nasıl olacak? 28 Nisan 2025 hava durumu

Aydın'da 28 Nisan 2025 Pazartesi günü hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Aydın'da genel olarak güneşli bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık, yağış ve rüzgar durumu ise şu şekilde olacak.

Aydın 28 Nisan hava durumu tahmini

Aydın'da 28 Nisan Pazartesi günü en yüksek sıcaklık 27°C, en düşük sıcaklık ise 16°C civarında olacak. Sabah saatlerinde serin, öğle saatlerinde ise sıcaklık artışı görülecek.

Aydın'da 28 Nisan günü için yağış beklenmiyor. Hava genel olarak güneşli ve açık olacak. Rüzgarın doğudan hafif esmesi bekleniyor, gün içinde orta kuvvetli rüzgarlar yaşanabilir.

Saat Hava Durumu Sıcaklık Rüzgar 06:00 Güneşli 17°C Hafif 12:00 Güneşli 26°C Orta kuvvet 18:00 Güneşli 23°C Hafif 21:00 Açık 19°C Hafif

Aydın'da yarın hava güneşli olacak

Aydın'da 28 Nisan Pazartesi günü güneşli bir hava hakim olacak. Yağış beklentisi bulunmazken, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak ve rüzgar da hafif seviyelerde esmeye devam edecek.