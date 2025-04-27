28 Nisan Pazartesi günü İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Sıcaklık, yağış ve rüzgar bilgileri merak ediliyor. Detaylı tahmin haberimizde.

Yarın İzmir'de hava nasıl olacak? 28 Nisan 2025 hava durumu

İzmir'de 28 Nisan 2025 Pazartesi günü hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre kent genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık değerleri ve yağış ihtimali açıklandı.

İzmir 28 Nisan Pazartesi günü günlük hava durumu tahmini

Meteoroloji verilerine göre İzmir'de gün içinde en yüksek sıcaklık 25°C, en düşük sıcaklık ise 15°C olacak. Sabah saatlerinde serin bir hava hakim olacak, öğle saatlerinde ise sıcaklık artacak.

28 Nisan'da İzmir genelinde yağış beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu olması tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğudan hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Saat Hava Durumu Sıcaklık Rüzgar 06:00 Parçalı Bulutlu 16°C Hafif 12:00 Güneşli 24°C Orta kuvvet 18:00 Parçalı Bulutlu 22°C Hafif 21:00 Açık 18°C Hafif

Yarın İzmir'de yağış beklentisi bulunmuyor

İzmir'de 28 Nisan Pazartesi günü açık ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Yağış beklentisi bulunmazken, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.