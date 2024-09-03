Aydın Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmek isteyen çocuklar için başlattığı yaz kurslarını başarıyla tamamladı. Bu yılki program kapsamında, çeşitli branşlarda sunulan kurslar sayesinde binlerce öğrenci yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu.

Yaz kursları çerçevesinde gerçekleştirilen yüzme eğitimleri büyük ilgi gördü. Aydın’ın Efeler, İncirliova ve Köşk ilçelerinde düzenlenen kurslarda, 1000’den fazla çocuk uzman eğitmenler eşliğinde yüzme öğrendi. Eğitim sürecinde çocuklar, yüzme tekniklerini öğrenmenin yanı sıra takım çalışması ve disiplin gibi önemli beceriler kazandı.

Sertifikalar ve törenle başarılar taçlandırıldı

Yüzme eğitimlerini başarıyla tamamlayan çocuklar, Atatürk Spor Kompleksi’nde düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Velilerin de katıldığı etkinlikte, çocuklar yeteneklerini sergiledi ve büyük beğeni topladı. Veliler, çocuklarının yaz tatilinde hem eğlenip hem de öğrenmelerini sağlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Veliler, verilen eğitimlerin çocuklarının kişisel ve fiziksel gelişimlerine büyük katkıda bulunduğunu ifade ederek, Başkan Çerçioğlu’nun bu tür projelere öncülük etmesinin önemine dikkat çekti.