Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik’i makamında ziyaret ederek işbirliği mesajı verdi. Ziyaret, Nazilli’nin altyapı çalışmaları, sosyal projeler ve ekonomik kalkınma konularında detaylı bir değerlendirme fırsatı sundu.

"Halkımıza en iyi hizmeti sunmak için hazırız"

Başkan Tetik, Çerçioğlu’nun desteklerinin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun ziyaretlerinden onur duydum. Nazilli’nin potansiyelini en üst seviyeye çıkaracak projeleri konuşmak ve şehrimizi daha iyi bir geleceğe taşımak için birlikte daha güçlü, daha yenilikçi adımlar atacağız. İlk gün olduğu gibi halkımıza en iyi hizmeti sunmak için hazırız" dedi.

Ziyaret, yerel yönetimlerin birlikte hareket ederek daha etkili projelere imza atabileceğini ortaya koyarken, Aydın’ın geleceği için önemli bir adım olarak değerlendirildi. Çerçioğlu ve Tetik, iş birliklerinin devam edeceği mesajını da verdi.