Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, 18 yaşındaki lise öğrencisi Ramazan Göktepe, kullandığı traktörün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kazanın ayrıntıları
Karacaören köyünde tarlaya giden Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Göktepe, traktörüyle yolda ilerlerken bir anda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazanın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Lise öğrencisi olay yerinde yaşamını yitirdi
Ekipler, genç sürücü Göktepe’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Göktepe’nin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.