Yıldırım düşüşü korku yarattı
Gerenkova Mahallesi'nde sağanak yağış sırasında meydana gelen yıldırım düşüşü, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.
Yangın, kuru otları tutuşturdu
İkizdere çayının kenarına düşen yıldırım, kuru otların tutuşmasına neden oldu. Alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekipleri hızla müdahale etti
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi ve kısa sürede söndürdü. Yangın, büyük bir hasara yol açmadan kontrol altına alındı.
Editör: Sezin Türkyılmaz