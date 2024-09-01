Yıldırım düşüşü korku yarattı

Gerenkova Mahallesi'nde sağanak yağış sırasında meydana gelen yıldırım düşüşü, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, kuru otları tutuşturdu

İkizdere çayının kenarına düşen yıldırım, kuru otların tutuşmasına neden oldu. Alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri hızla müdahale etti

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi ve kısa sürede söndürdü. Yangın, büyük bir hasara yol açmadan kontrol altına alındı.