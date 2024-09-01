CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da partisinin İl Danışma Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tüzük gündemiyle bir araya geleceğini duyuran Özel, parti içindeki demokratik süreçlerin önemine vurgu yaptı. Tüzük taslaklarıyla ilgili sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere karşı uyarıda bulunan Özel, kurultay sürecinin ve yeni tüzüğün partinin geleceği açısından kritik olduğunu belirtti. Ayrıca, Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları mezuniyet törenlerinde "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" andına destek verdi ve bu konudaki eleştirileri sert bir dille kınadı.

Özgür Özel'in aıklaması ise şu şekilde:

"Türkiye'ye demokrasi vaat ediyorsanız, kendi içinizde demokratik olacaksınız. Örgütün sesini her aşamada her kademede dinleyip örgütün iradesine saygılı olacaksınız. Bir diğeri de hiç şüphesiz, tüzük kadar önemlisi partinin programı. Kötü bir program değil, okuyanı utanmaz, uygulansa bugünden iyi olur. Çağın yazıldığı günden beri zamanın getirdikleri kapsamayan, geleceğe dönük eksik kalan yanları var. Türkiye'de CHP iktidar olduğunda nasıl yönetir sorusuna yanıt vermesi gerekiyor 4-9 Eylül arası, bu partinin tarihinde 12 günlük kurultaylar bolca çalışalım, bu salonda güçlenerek çıkalım diyen, benim de çok katıldığım bu söyleme uygun olarak 6 günlük değişim kurultayı ön gördük.

Sahte tüzük taslakları iddiası

Havada tüzük taslakları uçuşuyor, yalan yanlış bilgilerle birileri partiye sosyal medyadan karıştıramayan çıktıkları televizyon programları karıştıramayan, iktidara müzahir gazetecilere, sözde sızdırdıkları bilgilerle karıştıramayanlar sahte tüzük taslakları ile çıkıyor. Tüzük taslağı, Ankara il danışma kurulu görüşü alınmadan şekli verilmiş olabilir mi, parti meclisi ile tartışılmadan verilmiş olabilir mi?

Yarın 16'de Türkiye'nin dört bir yanından gelip tüzüğün taslağı olabilir mi? Bazısı ham taslak bazısı tamamen uydurma. Biz 5'inde taslağa şekil verilecek, 6'sında da tüzüğümüzü iddia ediyorum Türkiye'nin en demokratik, kadın haklarına en saygılı, gençleşmeyi öne alan, kimsenin bu öncekinden daha kötü demeyeceği bir tüzük ortaya çıkartacağız. Olabilecek en mükemmel için çalışacak. Yazılı metinler, mutabakat metinleridir. Çoğunluk keşke oybirliği ile olsa, onu çok özlüyoruz, Türkiye'yi çok iyi bir mesaj olur.

Görüşlerini alacağım

En iyi tüzüğün üzerinde uzlaşma çabamız var. Bunun dışında kimsenin bir planı çabası yok. 6 Eylül'de bu işi bitirdikten sonra programımızın hazırlığına başlıyoruz. 7-8 Eylül'de o toplantıda delegelerimiz, akademisyenler, Avrupa Sosyalist Enternasyonal üyeleri olacak. Tüzük ile nisandan beri meşgulüz. Kurultay'da da söz vermiştik. Sayın genel başkanımızın Kemal beyin hem kendi değişim ile ortaya koyduğumuz ortaya koyduğumuz tutum belgesinin, kırmızı kitabın gereğini yapacağız. Bugün akşam bir aksilik olmazsa sözleştiğimiz üzere Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelip ona tüzük ile geldiğimiz noktayı anlatıp, görüşlerini alacağım.

Kavgayı emeklinin maaşı için yaparım

CHP kavga edecek, kendi içinde çatışacak, oradan bilmem ne olacak, bunlar mı yönetecek ülkeyi diyecekler. Ankara'yı Mersin'i 422 belediyeyi nasıl yönetiyorsa, bunlar yönetsin diye millet bizi gösterecek. Ben Anıtkabir'de el sıkışmayanlardan biri olmamaya karar verdim. Ama yaş ortalaması 43 Merkezi Yönetim Kurulu'nun yaş ortalaması 46 Parti Meclisi'nde konuşa konuşa geçtik. Sürekli olur olmaz kavgalarla didişip, benim derdim ne bunlar ne dedirtenlerden olmamaya karar verdim

Kavgayı emeklinin maaşı için, Rize'deki çaycı için Antep'teki fıstık üreticisi için veririm. Onların hakkını alamasam da yeri göğü inletirim dedim. Biz CHP'yi ittifakları reddedenlerden değiliz ama hiçbir ittifaka muhtaç değiliz çok güçlü bir ittifakımız var o da Türkiye ittifakı.

Teğmenlere destek

Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları mezuniyetlerini yapıyor. Bu sene üç okulun da birincisi genç kadın teğmenler. Onları yürekten alkışlıyorum. Tören bittikten sonra andı içtiler. Bu metin 2016 yılına kadar resmi törenlerde okunan metin. Birileri bu metinden rahatsız olmuşlar. Sonrasında da 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demişler. Ne diyeceklerdi. Ne diyeceklerdi, "Hepimiz Trikopis'in askerleriyiz" mi? Elbette Mustafa Kemal'in askerleri onlar. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demeyen bir teğmen varsa beka sorunu oradadır. Mustafa Kemal'in askeriyim demeye itiraz edecek bir teğmen mezun ediyorsak işte yandığımızın resmi oradadır. Bu ne siyasettir, ne 28 Şubatçılıktır bilmem ne... Bir gün askerler işlerini bırakıp bizim işlerimize karışmaya kalkarsa 15 Temmuz gecesi nasıl 14 arkadaşımızla gittik Meclis'i açtırdık. Orada durmaya biliriz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyenleri hedefe koymaya kalkanları, bu andın herhangi bir kelimesiyle çelişkili olanları tarih de biz de affetmeyeceğiz. "