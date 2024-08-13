Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada, bir yolcu otobüsü ile kepçe çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı.

Olay, Milas yönüne gitmekte olan S.S. (40) yönetimindeki yolcu otobüsü ile aynı yönde ilerleyen U.T. (39) kontrolündeki kepçenin Gölbent Mahallesi’nde çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken, sürücüler ve otobüste bulunan 6 yolcu ile muavin N.B. (25) çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.