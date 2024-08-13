Yunanistan, ülke genelinde çıkan yangınlarla mücadelede kendisine yardım gönderen ülkelere teşekkürlerini iletti. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye, Fransa, Moldova, Romanya, Malta, İtalya, Sırbistan, Kıbrıs (Rum kesimi), Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'ne (AB) Yunanistan'a yangınlarla mücadelede sağladıkları destek için teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Türkiye’nin yangın söndürme çalışmaları için Yunanistan’a gönderdiği iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter, bugün Atina Eleftherios Venizelos Uluslararası Havalimanı'ndan Tatoi Askeri Havaalanı'na ulaştı. Türk ekipler, yangınla mücadele çalışmalarını bu noktadan yürütecek.

Yunanistan'da felaket: Varnava bölgesinde büyük yangın

Yunanistan’ın başkenti Atina'ya yakın Varnava bölgesinde 11 Ağustos'ta başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak büyük bir felakete yol açtı. Yangında en az bir kişi hayatını kaybederken, yüzbinlerce dönümlük ormanlık alan kül oldu. Yangının yayılması sonucu 3 hastane, 2 manastır ve birçok yerleşim birimi tahliye edildi.