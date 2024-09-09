Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ziraat Odası Kavşağı’nda feci kaza

Olay, Çine ilçesi Ziraat Odası Kavşağı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Aydın'dan Muğla istikametine seyir halinde olan otomobil, plakasız bir motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, karşı şeride geçerek Aydın istikametindeki başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de yol kenarındaki kaldırıma çarparak durabildi.

Kurtarma çalışmaları ve yaralıların durumu

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, hızla harekete geçti. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü başarılı bir şekilde kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz net bir bilgiye ulaşılmadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Polis, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlatarak olayın nedenini belirlemeye çalışıyor.