Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin dokuzuncu durağı olan Çanakkale, son gününde birbirinden renkli etkinliklerle festivale veda etti. Şehitlere Saygı Bisiklet Sürüşü'nden Gökhan Türkmen konserine kadar birçok etkinlik, binlerce katılımcının ilgisini çekti.

Şehitlere saygı bisiklet sürüşü

Festival kapsamında Çanakkale Bisiklet Platformu (ÇABİP) tarafından gerçekleştirilen 13. Çanakkale Bisiklet Turu’nda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 500 bisikletçi şehit ve gazileri anmak için 48 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Kilitbahir Kalesi’nden başlayan bisiklet turu, Şahindere Şehitliği ve Alçıtepe köyünden geçerek Çanakkale Şehitler Abidesi'ne ulaştı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’in de katıldığı bu anlamlı sürüş, festivalin duygusal anlarından biri oldu.

İtalyan müziği rüzgarı esti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi’nde düzenlenen "Napoliten Konseri", İtalyan halk şarkıları ile müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının seslendirdiği Eduardo di Capua, Paolo Tosti, Ernesto de Curtis gibi ünlü bestecilerin eserleri, izleyicilere gerçek bir İtalyan müzik şöleni sundu.

Yazar Yiğit Aksoy gençlerle buluştu

Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte, yazar Yiğit Aksoy genç okurlarıyla buluşarak, edebiyat ve yazarlık üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Aksoy’un, edebiyat dünyasındaki deneyimlerini ve eserlerinin ardındaki ilham kaynaklarını paylaşması, gençler arasında büyük ilgi gördü.

Çocuk Köyü’nde eğlence dolu anlar

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı’nda kurulan "Çocuk Köyü", festivalin son gününde çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Tiyatro gösterileri, atölye çalışmaları, sahne performansları ve oyun alanlarıyla dolu etkinlikler minik ziyaretçilerin ilgisini çekti. Çocuklar, "Maşa ile Koca Ayı" ve "Bremen Mızıkacıları" adlı tiyatro oyunları ile keyifli anlar yaşarken, pandomim gösterisi ve eğlenceli atölye çalışmalarıyla gönüllerince eğlendiler.

Gökhan Türkmen’den unutulmaz konser

Türk pop müziğinin sevilen ismi Gökhan Türkmen, Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde sahne aldı. Türkmen, "Ayıp Ettin", "Ben Unuturum", "Büyük İnsan" gibi sevilen şarkılarını on binlerce hayranıyla hep bir ağızdan söyledi. Sahnede yaptığı konuşmada, "Çanakkale harika bir yer, burada olmaktan çok mutluyum" diyerek izleyicilere teşekkür etti.