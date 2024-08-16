Aydın’ın Bozdoğan ilçesi Örmepınar mevkiinde çıkan orman yangını, komşu il Muğla’yı da tehdit etmeye başladı. Yangının Muğla sınırlarına sıçrama ihtimali üzerine bölgedeki yetkililer hızlı bir şekilde harekete geçerek tedbirleri artırdı. Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde yer alan Çayboyu Mahallesi’ne hızla intikal eden yangın söndürme ekipleri, yangının yayılmasını önlemek ve kontrol altına almak için yoğun bir mücadele veriyor.

Muğla sınırında hızlı tedbirler alındı

Yangının hızla ilerlemesi ve Muğla sınırlarına yaklaşması, bölgede geniş çaplı bir alarm durumuna yol açtı. Kavaklıdere ilçesi sınırında yer alan kritik noktalarda ekipler konuşlandırılarak, yangının Muğla’ya sıçraması engellenmeye çalışılıyor. Çayboyu Mahallesi’nde konuşlanan yangın söndürme ekipleri, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla tüm güvenlik önlemlerini almış durumda.