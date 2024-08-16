Koronavirüs salgınının ardından dünyayı tehdit eden yeni bir virüs gündeme oturdu: Maymun çiçeği virüsü. İlk olarak maymunlarda tespit edilen ancak kemirgenler ve diğer küçük memelilerde de yaygın olarak bulunan bu virüs, Afrika’da farelerin gıda olarak tüketilmesiyle insanlara bulaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), virüsün yayılma riskine karşı ciddi uyarılarda bulunurken, virüsün Afrika kökenli olduğu ve kemirgenlerden insanlara kolayca geçtiği bilimsel olarak ortaya kondu.

Afrika’da fare tüketimi

Maymun çiçeği virüsünün, Afrika’da özellikle yaban hayvanlarının gıda olarak tüketildiği bölgelerde hızla yayıldığı gözlemlendi. Uzmanlar, fare ve diğer küçük memelilerin avlanıp tüketilmesinin virüsün insanlara bulaşmasını kolaylaştırdığına dikkat çekiyor. Afrika’nın kırsal bölgelerinde çekilen bir video ise bu tehlikeyi gözler önüne seriyor. Videoda, bir çocuğun sopaya geçirilmiş ölü fareleri çerez gibi yemesi, virüsün yayılma dinamiklerine dair önemli ipuçları veriyor.