Aydın'ın Didim ilçesinde üç gün önce makilik alanda başlayan yangına müdahale sürüyor.

Aydın'ın Didim ilçesi Akyeniköy Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, önlemler kapsamında 20 evin boşaltıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın Bozdoğan'da süren yangınla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde aktif yangın sayının sekize çıktığını söyledi.

"Azerbaycan’dan yangın söndürme uçağı gelecek"

Bakan Yumaklı, “Aktif beş yangınının olduğunu söylemiştik. Bu beş yangından bir tanesi olan şu anda halihazırda Aydın'dayız. Diğer yangınlar İzmir Karşıyaka idi, dün ve önceki günden devreden Manisa Gördes, Bolu, Göynük ve Karabük, Ovacık idi. Bu Aydın Bozdoğan haricindeki dört yangının zaman zaman enerjisini düşürdük. Ancak o zaman da ifade etmiştim meteorolojik olaylar, rüzgârın çok şiddetlenmesi ya da kararsız bir şekilde farklı yönlere esmesi sebebiyle zaman zaman enerjiler yükseldi” dedi.

Bakan Yumaklı, İzmir Karşıyaka, Manisa Gördes, Bolu, Göynük ve Karabük, Ovacık ve Aydın’daki yangınlarla ilgili Azerbaycan’dan yangın söndürme uçağı geleceğini duyurdu.

"15 Eylül'e kadar da teyakkuz hâlinde olmamız lazım"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Aydın Bozdoğan'da başlayan ve Muğla'nın Kavaklıdere'ye mevkiine sıçrayan yangında Yeşilköy Mahallesine gelerek açıklama yaptı.

Yangınla ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Işıkhan, “Burada sivil, özel tüm birimlerimiz yangına müdahale ediyorlar. Allah bu tür afetleri tekrar yaşatmasın inşallah en büyük dileğimiz bu. Sayın Tarım ve Orman Bakanımız ifade etti, 15 Eylül'e kadar da teyakkuz halinde olmamız lazım. Dikkatli olmalıyız. En ufak bir kıvılcımla ormanlarımız zarar görebiliyor. Bu çerçevede inşallah vatandaşlarımızın teyakkuzda olmasını özellikle istirham ediyorum. Hep birlikte inşallah bu tür afetleri bir daha yaşamayız. Ama yaşadığımızda da siz de görüyorsunuz devletimizin tüm birimleri ve Tarım ve Orman Bakanımız da alanda Allah razı olsun. Allah bu tür afetleri bir daha yaşatmasın. Üzerimize düşen bir şey olursa da 24 saat çalışmaya hazırız, bu tür afetleri kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum” dedi.