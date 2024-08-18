İzmir’in Urla ilçesine bağlı Balıklıova Mahallesi yakınlarında makilik alanda çıkan yangın, yoğun çabalarla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İzmir Valisi Süleyman Elban, yangının bölgedeki kopan bir elektrik hattından çıkan kıvılcımlar sonucu başladığını ve hızlı yayılma gösterdiğini belirtti.

Vali Elban, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, jandarma ve polis ekiplerinin yangına müdahale etmek için seferber olduğunu vurguladı. Ancak şiddetli rüzgar ve sıcak hava nedeniyle yangının hızla yayıldığını söyledi. Bölgedeki 440 konuttan oluşan bir yazlık sitenin yangın nedeniyle tehdit altında olduğunu ve bu nedenle tahliye kararı aldıklarını belirten Elban, şunları söyledi:

"Ekiplerimiz yangına hızla müdahale etmelerine rağmen, maalesef yangın belli bir alana yayıldı. 440 konuttan oluşan yazlık sitenin dışında herhangi bir yerleşim yeri tehdit altında değil. Ancak yangının siteye ulaşmasını engellemek için yoğun bir mücadele veriyoruz. Vatandaşlarımızı bir risk oluşmadan evlerinden ayrılmaları konusunda uyardık ve büyük çoğunluk evlerini terk etti. Ancak, 34 vatandaşımız son ana kadar direnç gösterdiği için onları sahil güvenlik ekiplerimizin tekneleriyle deniz yoluyla tahliye etmek zorunda kaldık."

Elban, yangının site ve bölgedeki yerleşim yerleri açısından şu an için bir risk oluşturmadığını ifade ederek, Karşıyaka Yamanlar, Menderes, Tire ve Bayındır’da devam eden yangınlar hakkında da bilgi verdi. Menderes ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yangının henüz kontrol altına alınamadığını, ancak Tire ve Bayındır’daki yangınların tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. Elban, "Yamanlar’daki yangının enerjisi düşürüldü. İnşallah kısa sürede iyi haberler vereceğiz" dedi.