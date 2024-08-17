Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yangın bölgelerinde incelemelerde bulundu ve devam eden yangınlarla ilgili son durumu aktardı.

Bakan Yumaklı, "Önceki açıklamamızda İzmir'de 6 aktif yangın olduğunu belirtmiştik. Bunlardan biri olan Muğla Milas yangını kontrol altına alındı, ancak şu anda 5 aktif yangın mevcut," dedi. İzmir Karşıyaka Yamanlar'daki yangının oldukça zorlu bir bölgede gerçekleştiğini belirten Yumaklı, "Bu yangına 3 uçak ve 14 helikopterle müdahale ediyoruz. Vadinin içine sıkışmış durumda ve ulaşım zor. Ekiplerimiz bu şekilde baskıyı azaltarak yangını söndürmeye çalışacaklar" şeklinde konuştu.

"Olası bir dikkatsizlik"

Bozdoğan'daki yangına da 8 uçak ve 14 helikopterle müdahale edildiğini ifade eden Yumaklı, "Yeni getirdiğimiz Be-200 yangın söndürme uçağını da bu bölgeye yönlendirdik. Yangının çıkış noktası Alhisar köyüne yakın bölgede, kırsal alanda başlayıp ormana sıçrayan bir yangın var. Olası bir dikkatsizlik nedeniyle bu durumun yaşandığını düşünüyoruz" dedi.

"59 vatandaş dumanlardan etkilendi"

Rüzgarın etkisiyle yangınların daha da zorlaşabileceğini belirten Yumaklı, "Güney hatta verimli ormanlar var ve rüzgarın artması durumunda müdahale ekipleri için tehlike oluşturabilir. Güre, Hışımlar ve Malküpü mahallelerinde tahliyeler yapıldı. Hışımlar'da üç, Örmepınar'da ise iki ev hasar gördü. 10 personel ve 59 vatandaş dumanlardan etkilendi, ancak sağlık durumları iyi" şeklinde bilgi verdi.

"Kibrit, izmarit ve piknik ateşlerinden kaçınılmalı"

Diğer yangın bölgeleri olan Bolu Göynük, Karabük Ovacık ve Manisa Gördes'te de müdahalelere devam edildiğini belirten Yumaklı, "Ekiplerimiz uykusuz bir şekilde çalışıyor ve büyük ihtimalle bu gece yangınları kontrol altına alacağız," dedi. Ayrıca, meteorolojik şartların zorluk oluşturduğunu ve vatandaşlardan açık alanlarda dikkatli olmalarını isteyen Yumaklı, "Kibrit, izmarit ve piknik ateşlerinden kaçınılması konusunda uyarıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.