İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Yamanlar'da yangının etkilediği alanlarda incelemelerde bulunarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tugay, yangının henüz tam anlamıyla kontrol altına alınamadığını ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine yaklaşma riskine karşı itfaiye ekiplerinin bölgeye konuşlandırıldığını belirtti. Yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için belediye ekiplerinin sahada aktif olarak çalıştığını da ifade etti.

"Yangın henüz tam kontrol altına alınamadı"

Yamanlar bölgesinde ormanlık alanlardaki yangınların devam ettiğini belirten Başkan Tugay, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün yoğun bir müdahale gerçekleştirdiğini söyledi. Tugay, "Yerleşim yerlerine doğru rüzgarla beraber bir tehlike yaşanmaması için tedbirlerimizi aldık. Şu an için kritik bir durum yok, ancak yangın hala tam olarak söndürülmedi. Günlerdir uykusuz bir şekilde mücadele eden tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Havadan müdahalede eksiklik vurgusu

Yangın uçaklarının müdahalesiyle ilgili soruya yanıt veren Tugay, özellikle öğleden sonra hava şartlarının uygun olduğu saatlerde yeterli müdahale yapılmadığını ve bu gecikmenin yangının yayılmasına neden olduğunu düşündüğünü belirtti. Tugay, "Daha yoğun ve etkili bir hava müdahalesi yapılsaydı, akşam saatlerinde yaşanan sorunları büyük ihtimalle yaşamazdık" dedi.

Vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

Tedbir amacıyla boşaltılan köylerde vatandaşların evlerine döndüğünü belirten Başkan Tugay, yangında 16 evin ve sanayi sitesinde 30'a yakın iş yerinin zarar gördüğünü açıkladı. Hayvanların yem ihtiyaçlarından yiyecek teminine kadar pek çok konuda destek sağlandığını dile getiren Tugay, "Arkadaşlarımız ev ev gezerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ediyor. Zarar gören yerleri onarmak ve acil ihtiyaçları karşılamak için çalışıyoruz" diye ekledi.

Mezarlıklar yangından etkilenmedi

Başkan Tugay, Örnekköy ve Doğançay mezarlıklarının yangından etkilenmediğini belirterek, bu bölgelerdeki defin işlemlerinin yeniden başladığını duyurdu. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay: "Yamanlar'daki Yangınla Mücadelemiz Sürüyor"yangın sebebiyle yaralanan 21 kişinin arasında itfaiye personeli ve bir polis memurunun da bulunduğunu, tedavilerinin sürdüğünü ifade etti.