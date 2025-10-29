Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Aydınfest Gençlik Festivali, Buray, Ati242 ve M Lisa’nın sahne aldığı muhteşem finalle sona erdi. Festivalin son gününde Tekstil Park’ı 60 binden fazla vatandaş doldurdu.

Aydınfest’te muhteşem final

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydınfest Gençlik Festivali, dört gün süren etkinliklerin ardından muhteşem bir finalle tamamlandı. Aydın Tekstil Park’ta gerçekleşen final gününde Buray, Ati242 ve M Lisa sahne alarak on binlerce Aydınlıya unutulmaz bir gece yaşattı.

Coşku tüm kenti sardı

Festivalin son gününde 60 binden fazla vatandaş Tekstil Park’ı doldurdu. Her yaştan Aydınlı, konserler boyunca sanatçılara eşlik ederek büyük bir coşku yaşadı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş de etkinlik alanında vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlar, festivali Aydın’a kazandıran Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Aydın Tekstil Park’ın kültürel etkinlikler, konserler ve buluşmalarla Aydın’ın kültürel yaşamına renk katan bir merkez haline geldiği vurgulandı.

"Kültür ve sanat aktivitelerimiz sürecek"

Başkan Çerçioğlu, festivalin ardından yaptığı açıklamada, “Aydınfest artık bir gelenek haline geldi. Her yıl daha da büyüyen bu coşku, Aydın’ın birlik ve dayanışmasının en güzel göstergesi. Kültür ve sanat aktivitelerimizi sürdürecek, her yaştan vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan ayrıca tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, Aydınfest Gençlik Festivali’nin 2026 yılında da Aydınlılarla buluşacağını müjdeledi.