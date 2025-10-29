Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir adım olarak DEM Parti’nin İmralı heyetini Beştepe’de kabul edecek. Görüşmede PKK'nın Türkiye’den çekilme kararı ve atılacak hukuki adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı heyeti ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Beştepe’de DEM Parti’nin İmralı heyetini kabul edecek. Görüşmede, Terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmeler ve PKK’nın Türkiye’den çekilme kararı ile silah bırakma sonrası hukuki adımlar ele alınacak.

Üçüncü görüşme olacak

Bu, heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçüncü görüşmesi olacak. Heyet daha önce 10 Nisan ve 7 Temmuz tarihlerinde Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

Görüşme günü Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu da 16’ıncı toplantısını gerçekleştirecek.

Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sahadaki son gelişmeleri aktaracak ve SDG’nin Suriye’de merkezi hükümete entegrasyonu sürecinde gelinen noktayı paylaşacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise PKK’nın silah bırakmasının ardından atılacak hukuki adımları değerlendirecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, toplantıya dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için atılması gereken adımları değerlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.